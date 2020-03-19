19.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Львов, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Покатился снежный ком!» – раскол «Слуги народа» вызвал ликование во Львове




Начавшийся в партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» раскол из-за договорённостей о возможности начала прямого диалога с ЛДНР со временем будет только нарастать.

Об этом в эфире львовского телеканала «Первый западный» с удовлетворением заявил профессор Национального университета «Львовская политехника» Николай Бучин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что в партии «Слуга народа» появилась условно называемая «проевропейская группа» – это и закономерный итог, но это и определённый позитив.

Потому что тут может сработать эффект снежного кома, когда другие депутаты, которые всё ещё колеблются, и, возможно, молчаливо, но не одобряют такой политики («капитуляции» Владимира Зеленского – прим. ред.), будут понемногу переходить в эту группу, и в итоге это будет давать определённые конкретные результаты», – порадовался галичанин.

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