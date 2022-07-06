Володин пригрозил отнять у США Аляску

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Норвегия допустила грузы на российскую станцию на Шпицбергене. Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о расторжении договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 2010 года.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев посчитал, что эти два события взаимосвязаны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами вчера только обсуждали необходимость принятия протокольного поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнера. Если бы мы еще поручили, глядишь Америка бы уже начала рыбу поставлять, куда положено», – сказал Коломейцев, намекая на аналогичный договор с США, согласно которому Америка получила 34 тысячи квадратных миль нефтеносного района.

С ним согласился спикер Вячеслав Володин.

«Нам всегда есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит об Аляске. Когда они пытаются распоряжаться нашими ресурсами на границе, пускай подумают, что нам тоже есть, что возвращать. Вон Толстой предлагает провести там референдум. Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они как мантру на протяжении десятилетий говорят, что выборы всех президентов из-за того, что вмешивается Россия. То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Опять – мы! Поэтому Николай Михайлович Харитонов, вы когда поедете в свой округ на Дальний Восток, приглядывайте за Аляской», – сказал Володин.