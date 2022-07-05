В Госдуме предложили отнять у Норвегии 175 тысяч кв км Баренцева моря

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Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, заключенный Россией и Норвегией в 2010 году, должен быть денонсирован.

С таким предложением сегодня в Госдуме РФ выступил депутат Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно этому договору, 175 тыс квадратных километров в Баренцевом море мы уступили Норвегии. Считалось, что этот договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на взаимодействие арктических стран, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как королевство Норвегия препятствует направлению в наше поселение на Шпицбергене продовольственных грузов», – сказал Матвеев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам проработать данный вопрос с МИД РФ.

По договору, так называемая серая зона Баренцева моря площадью в 175 тыс. кв. км была разделена странами на две равные по площади части, что положило конец 40-летнему территориальному спору, не позволявшему вести в данном районе нефтеразведку. Согласно положениям договора, нефтегазовые запасы бывшей “серой зоны”, лежащие на линии границы, должны будут разрабатываться совместно. От Норвегии документ подписал нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В июне Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.