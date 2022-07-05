Россия поднимет перед США вопрос о спорном участке морского шельфа

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Договор между СССР и США о линии разграничения морских пространств действует 32 года в отсутствие правовых оснований.

Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ заявил депутат Алексей Корниенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политические и экономические последствия временного применения соглашения крайне негативны. Парламент России его не ратифицировал. МИД России неоднократно подтверждал, что данное соглашение нарушает интересы России в сфере рыболовства и Берингова моря», – сказал Корниенко.

Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств было подписано 1 июня 1990 года в Вашингтоне министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Оно разграничивает экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США).

США ратифицировали Соглашение 16 сентября 1991 года. Вопрос же ратификации Соглашения Россией не выносился, прежде всего, в связи с неоднозначными оценками его экономических последствий для рыболовства в Беринговом море. Шеварднадзе в Беринговом море отдал 34 тысячи квадратных миль нефтеносного района единоличным решением, а потом провёл его через Политбюро.

Эксперты отмечают, что с самого начала переговоров, которые начались в 1977 году, одним из главных вопросов при разграничении был вопрос о нефти. По данным экспертов, спорные районы богаты не только рыбными ресурсами, но также включают перспективные нефтегазовые месторождения «Наваринское» и «Алеутское». Об этом свидетельствует и распродажа правительством США участков в спорных районах американским компаниям, которая началась в 1982 году — задолго до подписания соглашения. Ресурсы проданных с тех пор участков, по данным американских экспертов, составляют около 200 млн тонн нефти и 200 млрд м³ газа.