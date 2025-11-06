«Вот такой братушка» – Коц о Вучиче, заигравшемся в Трампа

Максим Столяров.  
06.11.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Сербии Александр Вучич решил, что раз после американских санкций дешёвой российской нефти не видать, то можно открывать все карты и без стеснения вооружать Украину.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич решил, что раз после американских санкций дешёвой российской нефти не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сербы-братушки отличились на минувшей неделе. Президент Сербии Вучич выступил с заявлением, на которое, думаю, его подтолкнула позиция Трампа, дескать, мы не передаём оружие Киеву, мы его продаём европейцам, а дальше делайте с ним что хотите.

Вот и Вучич на неделе сказал, что они производят больше, чем вся Европа, а Европе нужны боеприпасы, поэтому он предлагает закупать у Сербии миномётные боеприпасы, артиллерийские.

Его спросили, а что если они будут использоваться на Украине, на что он ответил – покупатели могут использовать их по своему усмотрению. Я, мол, всегда говорил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет.

Но мне вспоминается Вторая мировая, как Швеция, Швейцария, например, «сохраняли нейтралитет», Испания, Португалия. Мы, как бы, против войны, но Третьему рейху экономически, сырьём, валютой, «голубыми дивизиями» будем помогать», – сказал Коц.

«Я думаю, Вучич понял, что после американских нефтяных санкций в отношении России ему терять уже нечего, нефти дармовой уже практически не будет, поэтому можно и не стесняться. В общем, вот такой вот братушка», – констатировал военкор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить