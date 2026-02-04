«Только военная целесообразность» – укро-эксперт о подходах Минобороны РФ

Вадим Москаленко.  
04.02.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1017
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова о снижении расходов и «режиме жёсткой экономии» совершенно не отменяют военный фактор.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова о снижении расходов и «режиме жёсткой экономии» совершенно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этой войне начинает выходить на первый план финансово-экономический фактор. Роль военного фактора несколько притормозил рост хода боевых действий. Всё большее значение для конечного результата этой войны начинает играть финансово-экономический фактор, ресурсный.

Я бы ориентировался не на расходы, а тут именно на военный фактор посмотрел. Проходят ли процессы оперативного развёртывания ударных группировок. В каком состоянии находится процесс мобилизационного развёртывания российской армии, касаемо подготовки и формирования стратегических резервов», – рассуждал укро-аналитик.

В связи с этим, он призвал особо не радоваться заявлениям главы Минобороны РФ о сокращениях финансирования.

«Я бы здесь не ориентировался на слова Белоусова о том, что «мы переходим на режим экономики, поэтому не будем наступать». Я думаю, в этом случае они будут ориентироваться на военную целесообразность», – предположил Машовец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить