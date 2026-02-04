«Мир может наступить неожиданно» – Рубио не терпится добраться до украинских недр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прорыв в мирных переговорах по Украине может быть неожиданным, после чего Вашингтон планирует заняться добычей полезных ископаемых в «незалежной».

Об этом, открывая заседание министров по критически важным минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу – это то, что мы вкладываем много времени и сил в эту работу. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы добиться прорыва. Даже если ситуация кажется безнадёжной, прорыв иногда бывает неожиданным. Именно так было в случае с Сектором Газа, где многие считали ситуацию безнадежной, но мы продолжали действовать, и в итоге обстоятельства сложились так, что это стало возможным. Очевидно, что мы будем стремиться к тому же и в этом случае», – вещал Рубио.

Он похвастался, что когда США развернут на территории Украины добычу полезных ископаемых, её ВВП может увеличиться вдвое от нынешнего.