«Мир может наступить неожиданно» – Рубио не терпится добраться до украинских недр

Вадим Москаленко.  
04.02.2026 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 265
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Прорыв в мирных переговорах по Украине может быть неожиданным, после чего Вашингтон планирует заняться добычей полезных ископаемых в «незалежной».

Об этом, открывая заседание министров по критически важным минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прорыв в мирных переговорах по Украине может быть неожиданным, после чего Вашингтон планирует заняться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу – это то, что мы вкладываем много времени и сил в эту работу. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы добиться прорыва.

Даже если ситуация кажется безнадёжной, прорыв иногда бывает неожиданным. Именно так было в случае с Сектором Газа, где многие считали ситуацию безнадежной, но мы продолжали действовать, и в итоге обстоятельства сложились так, что это стало возможным. Очевидно, что мы будем стремиться к тому же и в этом случае», – вещал Рубио.

Он похвастался, что когда США развернут на территории Украины добычу полезных ископаемых, её ВВП может увеличиться вдвое от нынешнего.

«Что касается критически важных полезных ископаемых, то это часть экономического процветания Украины, и ее будущего. Рано или поздно эта война закончится, и тогда Украина должна будет использовать все ресурсы своей страны для восстановления.

Украина обладает огромным экономическим потенциалом. При правильных экономических решениях она может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия. И мы, безусловно, считаем, что это часть прочного мира. Поэтому мы заранее проделали большую работу и все продумали.

Мы надеемся, что сможем приступить к реализации этого плана, как только война закончится», – добавил госсекретарь.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить