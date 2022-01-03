«Вождю слава!» – Тягнибок провозгласил идеологическую победу над Украиной

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Новости Украины

За 30 лет независимости идеи украинского национализма якобы стали популярны по всей стране – на соответствующую риторику переходят партии, а молодёжь использует бандеровские лозунги и даже не задумывается об их истории.

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские националисты за 30 лет независимости Украины добились невероятных успехов. Наша страна после провозглашения независимости могла пойти по другому пути. То, что сегодня украинское шаг за шагом становится модным, престижным, украинский язык не исчез, а наоборот, украинская культура, традиция, кино и музыка становятся более популярными», – заявил Тягнибок.

«Действительно, националистические традиции, в частности лозунг «Слава Украине – героям слава», фактически вошли на бытовой уровень, и сейчас даже никто не вспоминает, что изначально этот лозунг был «Слава Украине – вождю слава». Что этот лозунг использовали УПА и ОУН. Много людей, особенно молодых, воспринимают это как норму. Это идеологическая победа», – сказал он.

«То, что сейчас многие либералы, национал-демократы, социал-демократы, даже очень часто представители малороссийских партий используют националистическую риторику вместе со своими тезисами – также идеологическая победа украинских националистов», – заключил Тягнибок.

Напомним, ранее в Тернополе гигантский портрет вождя Организации украинских националистов Степана Бандеры был развернут на здании Тернопольской областного совета. «Батька наш Бандера, Украина – мать»,- говорится на плакате.

Кроме того, во Львове начались массовые проверки заведений на приверженность украинизации и запрету на использование русского языка.