Новогодняя арифметика: 50 бандеровцев на миллионную Одессу

Новости Украины

Наконец-то удалось подсчитать, сколько в Одессе националистов — «около пятидесяти», как написали русофобские СМИ.

Понимаете же, что будь их 51, они сообщили бы «тысяча». Но только «около пятидесяти» собрались 1 января праздновать день рождения Бандеры. Собрались возле советского памятника Тарасу Шевченко, который вообще не при делах. И это, включая зевак, как мотыльки потянувшихся на свет факелов, случайных прохожих и бомжей, тусующих рядом по причине соседства Кобзаря с церковью, раздающей бесплатные обеды.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как ни пытались провластные журналисты притянуть за уши «масштабность события» и «его значимость», но получилось следующее: «собрание продлилось не долго», «патриоты решили не маршировать с факелами по городу», «участники акции вспомнили о роли Бандеры в истории Украины».

Нормальные люди в это время доедали оливье или работали, ведь жизнь после боя курантов не останавливается. Но украинские патриоты не едят оливье (по идеологическим соображениям) и не работают. Доход профессиональных патриотов зависит исключительно от продиктованных «военным временем» вызовов — на этот раз Бандера позвал.

И, тем не менее, надо же было чем-то аргументировать малочисленность «события века». Как пояснил глава наци-организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, «не стоит обращать внимание на немноголюдность мероприятия — сейчас нет единства в патриотических кругах не только Одессы, но и Украины». О как! Он, собственно, и механизм решения проблемы предложил:

«Чтобы сделать мероприятие массовым, нужно больше ресурсов».

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу — сам признал, что бабла или мало, или вовсе не дали.

А я ведь предупреждала, что когда президент заматереет в роли фюрера, патриоты на местах останутся не у дел, чтобы не сбивать фокус с главной «звезды» — это первое. А второе: это когда нацовье нанимают, например, застройщики, сражающиеся за спорную территорию, и те идут шеренга на шеренгу, то создается впечатление, что их много. А с Бандеры, кроме явлений в сексуальные сновидения Фарион, взять нечего.

«Сейчас, когда страна балансирует на грани большой войны, нужно показывать, что мы не прячем голову в песок, а хотим жить в Украине и почитать украинских героев. Что мы не хотим тут Россию, а хотим вернуть свои территории. Это часть информационной войны: мы развенчиваем миф, что Одесса — русский город», — заявил на собрании группы анонимных бандеровцев глава одесской ячейки «Правого сектора» Никита Нерез.

Вот «около пятидесяти патриотов» и «развенчали» этот миф. Ничего не скажешь — показательно.

Еще они, по традиции, спели «Батько наш Бандера, Україна мати», гимн УПА и «Ще нэ вмэрла».

Как подытожил Ганул, «спасибо нашим военным за возможность встречать не новый год, а новый «рик». И каждый этот «рик» особенный, потому что это день рождения Бандеры». Или как в том анекдоте: «Я не говорю, что в этой вышиванке ты похож на дебила, потому что дело тут не столько в вышиванке…».

Кстати, чаяния пятидесяти бандеропоклонников очень даже материализовались 31-го. Особенно, когда фейерверки и петарды напугали собак в 11 вечера, то есть в новый год по московскому времени — под бой курантов, как обычно, как всегда!