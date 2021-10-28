«Вразумлять Украину начнут с заземления «Байрактаров» – Стешин

28.10.2021 10:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Дмитрий Стешин, неоднократно работавший в горячих точках, в том числе в Донбассе.

Он передает свой разговор с сотрудниками ФМС Донецка, по заверениям которых к октябрю в обеих должен появиться миллион граждан России.

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«Нет основания им не верить. На этом моменте, зыбкое равновесие заканчивается – цифра психологически-значимая для всех. России она показывает, что отступать некуда, Украине, что наступать уже поздно. Как в свое время в Южной Осетии, которую собиралась «освобождать» Грузия, совершенно не подумав, что там давно уже живут граждане великой соседней державы. И то, что в ходе операции «Принуждение к миру» 08.08.08 не был занят Тбилиси – великодушие очень сильного противника», – отмечает Стешин.

По его словам, Россия сейчас поставлена перед очень сложным выбором – защитить своих граждан продемонстрировав силу или бросить, сделав вид, что ничего не происходит.

«Второй вариант невозможен: Россия шла к этой точке принятия окончательного решения сознательно, последовательно, много лет. При этом, до последнего избегая открытой конфронтации, то есть – войны. Но, Украина первая отказалась от мира, десять раз подряд заявив, что НЕ будет выполнять «Минские соглашения», а потом, подтвердив это делами – захватив сотрудника СЦКК», – подчеркивает автор.

Также он обращает внимание, что украинские силовики захватили поселок Сатромарьинка в «серой зоне», а также применили без видимых причин турецкий беспилотник «Байрактар» для демонстрации своего «могущества».

«Хотя никакой авиации над Донбассом по всем соглашениям быть не должно, включая беспилотники (кроме наблюдательных дронов миссии ОБСЕ). Скорее всего, вразумлять Украину начнут с заземления этих Байрактаров. А сбивать и приземлять их придется, иначе, невозможно объяснить даже самому себе – зачем нужны были эти годы кровавых мучений Донбасса? Россия на пороге выбора и этот выбор очень прост – восстановление справедливости и защита своих граждан или позор», – резюмирует Стешин.

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