Время беспредела в Донбассе подходит для Киева к концу – Погребинский

31.08.2021 19:25 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Время, когда Киев, с помощью западных «партнёров», может позволять себе игнорировать международные договорённости и продолжать войну в Донбассе, подходит к концу.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас речь не идёт о том, что Минские соглашения могли бы быть лучше выписаны. Как бы они ни были выписаны, решают не юридические тонкости документа, а политическая воля и готовность действовать. Москва давно понимает, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения и предоставлять Донбассу автономию, и до сих пор никак на это не реагировала. Но может ли это продолжаться бесконечно? У меня такое ощущение, что время, когда можно было так себя вести Киеву, подходит к концу», – сказал он.

Также киевский политолог отметил, что Зе-власть уже не уверена в реакции США и ЕС на саботаж Минских соглашений Киевом.

«Какая может быть реакция Запада, ЕС, США, мы посмотрим. Но, в конце концов, главным является политическое лобби, добиться каких-то целей. Я надеюсь, что мы будем свидетелями того, что вся эта история не будет продолжаться вечно», – заключил Погребинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на грядущей встрече президентов США и Украины, которая несколько раз переносилась и в итоге назначена на 1-е сентября, не будет достигнуто никаких прорывных договоренностей.

Кроме того, во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд неприятных для Киева заявлений.