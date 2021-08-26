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26.08.2021 18:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Запад, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Негодование в Киеве: Путин и Меркель договорились давить Украину

Новости УкраиныКанцлер ФРГ Ангела Меркель будет давить на украинцев, чтобы те выполняли формулу Штайнмайера и...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет давить на украинцев, чтобы те выполняли формулу Штайнмайера и Минские соглашения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически Меркель и Путин договорились о том, чтобы давить Украину при помощи формулы Штайнмайера, и с помощью абсолютно тупых, антиукраинских, антигосударственных так называемых Минских соглашений.

Хотя этих Минских соглашений вообще нет, это филькина грамота, которую подписали Кучма, по которому плачет вытрезвитель, бывший посол на Украине Зурабов, какой-то там представитель от ОБСЕ и два преступника – Плотницкий и Захарченко», – злился Соскин.

Напомним, ранее в Германии заявили, что когда Франция и ФРГ начнут вынуждать Киев выполнить Минские соглашения, Украине не станут помогать даже США, которые также стремятся договориться с Россией.

Кроме того, после событий в Афганистане, когда американские покровители бросили своих марионеток и спешно покинули страну вместе с военным контингентом, на Украине странным образом увеличилось число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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