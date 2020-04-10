Всех потенциальных подельников Чубарова в Крыму взяли на карандаш

10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Российские силовики вынесли предупреждения остающемуся в Крыму активу меджлисовцев о недопустимости экстремистских действий во время почитаемых ими дат – в частности, назначенного ранее на 3-е мая и перенесённого на более поздний срок из-за карантина «марша» к границе, который должен проходить одновременно и с Украины.

Недовольство этим в своем блоге выразил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, уточнив, что, в частности, обход силовиков по домам потенциальных участников марша был совершен в Судаке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предупреждения выписываются и членам меджлиса в других районах, подчеркнул зампредседателя группировки Нариман Джелялов.

В предупреждениях написано, что организаторы акций будут привлечены к ответственности за призывы к экстремизму, в том числе за участие в пикетах, а также при попытке скрыть лица за масками и балаклавами.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что шествие с территории Украины к границе российского Крыма, анонсированное воинственными меджлисовскими радикалами на 3 мая 2020 года, переносится на неопределённый срок под предлогом эпидемии коронавируса.

Во время марша меджлисовцы могут применить опробованную экстремистами в Чечне тактику, выставив впереди женщин и детей, что обернется аналогом «кровавого воскресенья», предупреждал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против главаря меджлиса Рефата Чубарова.