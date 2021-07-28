«Всё хуже, чем в 2014»: Запад договорился с Россией за спиной Украины – политолог

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Нынешняя геополитическая ситуация такова, что Украине не стоит даже надеяться на поддержку Запада и возвращение к Будапештскому меморандуму.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог и русофоб Максим Яли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, к сожалению, геополитические реалии изменились настолько, что шансы и основания говорить о возвращении к Будапештскому меморандуму ещё хуже, чем в 2014-15 годах. В контексте поездки Зеленского в Вашингтон, я имею в виду намечающуюся перезагрузку отношений Путина с Байденом, мягко говоря, такая инициатива не будет встречена овациями в Белом доме», – сказал он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что если Россия уже не против участия США и Великобритании в Нормандском формате, значит, Москва и Вашингтон уже договорились за спиной у Украины.

«Россия уже якобы не против того, чтобы США и даже Великобритания присоединились к Нормандскому формату. Знаете, как говорил Дон Карлеоне: «Если тебе предлагают переговоры, значит твои противники уже договорились за твоей спиной и предали». Если Россия уже говорит, что не против, значит, администрация Байдена уже дала гарантии, что Украина не вступит в НАТО и тем более не будет участником Нормандского формата. Или будет участником, чтобы, как говорит Россия, «дожимать Украину в выполнении Минских соглашений», – заключил Яли.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет обсуждать вопросы безопасности Украины с президентом США Джо Байденом во время грядущего визита в Вашингтон.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на встрече президентов США и Украины будет та же самая повестка дня, что и на предшествующих встречах глав государств, и не стоит ожидать от нее чего-то нового.