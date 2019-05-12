Всё по методичке: Сербские майданщики начали выводить «онижедетей»

12.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Прозападный оппозиционный «Союз за Сербию» устроил новую скандальную акцию в центре Белграда с требованием отставки руководства страны, задействовав в перекрытии улицы с оживленным движением транспорта несовершеннолетних.

Как сообщил телеканал Pink, движение было остановлено, так как участники акции не позволяли транспортным средствам проезжать и вступали в дискуссию с недовольными водителями.

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Инцидент произошел на перекрестке в центре Белграда на пересечении улиц Короля Милана и Князя Милоша.

Акцию организовал один из лидеров майданщиков Бошко Обрадович, который привлек группу поддержки примерно из 40 человек.

Действия оппозиции вызвали раздражение у жителей Белграда. Один из шоферов заявил, что он спешит в больницу забрать свою больную жену, однако майданщики не позволяют проехать машине.

Телевизионщики зафиксировали в окружении одного из лидеров «Союза», скорее всего, несовершеннолетних: на имеющемся видео один из них хвастается, как «дал» кому-то из водителей. Судя по внешнему виду, представитель «онижедетей» едва ли отпраздновал свое 18-летие.

Злости простых горожан не было предела. «Кто вы, чтобы блокировать сотни тысяч людей»? – это самое мягкое, что могли услышать протестующие в свой адрес. Наконец, гражданам удалось оттеснить майданщиков к палатке, установленной ранее в Пионерском парке.

Кстати, не исключено, что установившие палатку напротив президентского дворца сторонники партии «Двери» того же Обрадовича могут получить большие проблемы. В Сети появилось видео, где в объявленной майданщиками «Свободной зоне» рядом с палаткой молодчики курят нечто, по всей видимости, наркотики, сообщило издание Informer.

Министр МВД Небойша Стефанович в своем аккаунте в Twitter осудил поведение Обрадовича, сказав, что такого рода акции вроде перекрытия улиц ставят под угрозу жизнь людей.

Между тем, действия оппозиции на днях спровоцировали один комичный инцидент.

История с «супердедушкой» – пенсионером, который в ответ на нецензурную брань в свой адрес и пожелания скорейшей смерти отправил одним ударом сторонника оппозиции на землю, обошла все сербские СМИ.

На площади Республики активисты «Союза за Сербию» надоедали прохожим, агитируя против власти. В итоге с одним из пенсионеров разгорелась словесная перепалка. Финал ее известен.

Напомним, что в последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.