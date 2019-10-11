11.10.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Украина
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ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе разведения войск

Украинские военные открыли огонь по беспилотному летательному аппарату миссии ОБСЕ в районе поселка Петровское, где планируется разведение сил и средств согласно Минским соглашениям.

Об этом сообщается в оперативной сводке Народной милиции ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для сокрытия размещенного вооружения от БЛА СММ ОБСЕ отмечено применение противником средств мобильных групп из состава 305-го и 20-го батальонов РЭБ ВСУ в районах населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Павлополь, Старогнатовка, Богдановка, Константиновка, Авдеевка, Красногоровка, Карловка и Луганское.

Помимо средств РЭБ, в районе населенного пункта Петровское вооруженные формирования Украины открыли огонь по летательному аппарату наблюдателей ОБСЕ», – говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве республики также отметили, что несмотря на планируемые мирные мероприятия, украинские военные продолжают размещать в данном районе вооружение.

«Подразделения 35-й бригады ВФУ продолжают свою деятельность в составе двух единиц боевых бронированных машин, двух грузовиков, вооруженных боевиков, а также размещение 54-х противотанковых мин ТМ-62», – сообщили в Народной милиции.

Напомним, украинская сторона два дня подряд игнорировала попытки ДНР возобновить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке фронта в районе сел Петровское и Золотое.

Ввиду произошедшего украинский политолог Владимир Воля высказал мнение, что срыв разведения войск из-за протестов правоардикалов показывает неспособность украинской власти контролировать ситуацию и может быть использован российской стороной на встрече нормандской четверки.

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