ВСУ подняли панику вокруг Крыма, потому что уверены в полном разгроме и неминуемом трибунале

08.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В украинском командовании прекрасно знают, что быстро проиграют в войне с русскими, и поэтому панически боятся отвественности за военные преступления в Донбассе и за блокаду Крыма.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очередной бред сумасшедших, больше никак нельзя назвать высказывания всех этих псевдоглавнокомандующих. Никто из-за засухи наступать на Херсонскую область со стороны Крыма не будет, я в это не верю. А вот в том, что люди будут встречать с цветами россиян, я не сомневаюсь. Потому что тот бред, который происходит в стране и в Херсонской области с экономикой – это просто ужас.

Пусть лучше смотрят за своими солдатиками, которые либо нажираются, либо употребляют наркотики, а потом переходят границу сами», – заявил Журавко.

Он отметил, что главная причина панических настроений в украинском командовании – это страх ответственности за военные преступления.

«И ещё одна причина: эти убийцы-ВСУшники, нацики, главнокомандующие, которые принимали решения обстреливать Донбасс и творить там бесчинства – они просто-напросто боятся. Боятся, что придёт день расплаты и придётся отвечать за те ужасы, которые они натворили.

Плюс – надо же отвечать за блокаду Крыма, за то, что они проводили планомерный геноцид, лишая полуостров воды, электричества и так далее. Естественно, они этого боятся и нагнетают обстановку, чтобы уйти от ответственности», – сказал бывший депутат.

Ранее лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки. В связи с этими опасениями, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Киев приступил к усилению украинских войск на Херсонщине и Николаевщине.