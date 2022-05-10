ВСУ потеряли остатки высокотехнологичной техники

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Новости Украины

Украина нуждалась хотя бы в минимальной победе на фоне тотальных поражений, а потому была предпринята попытка захвата острова Змеиный.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков, отметившего, что Змеиный с первых дней операции занимает особое место в украинской военной пропаганде.

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«И в ситуации, когда Украина терпит поражение на разных направлениях (в частности, освобождена Попасная), Киеву нужна хоть маленькая, но победа. Судя по всему, у него был план овладеть этим островом и 9 мая ради пропагандистского эффекта объявить о своей победе. Вместо это Киев понес огромные потери: несколько самолетов, несколько вертолетов и «Байрактаров», несколько катеров как военно-морских сил Украины, так и пограничной службы», – сказал аналитик «Известиям».

По сути, говорит он, в попытке достичь виртуальной победы в бой бросили все остатки высокотехнологичной техники ВСУ.

«В итоге техника и подготовленные специалисты потеряны. Появлялась информация о гибели бывшего командира 10-й бригады морской авиации Игоря Бедзая. Если это так, то видимо, он пилотировал один из вертолетов Ми-14, которые базируются в Николаеве», – резюмировал Болтенков.