Вучич: «Недопустимо нападать на сербские святыни в Косово»

06.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что албанское общество в Косово поощряет агрессивное поведение по отношению к сербам и не критикует его публично.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе сегодняшней пресс-конференции представители прессы попросили сербского президента прокомментировать вчерашний инцидент , когда место рождения святого благоверного князя Лазаря было исписано албанскими экстремистскими граффити, Вучич ответил, что недопустимо нападать на сербские святыни края и подвергать их опасности. При этом он отметил, что не случайно ЮНЕСКО приняло решение оставить средневековые сербские монастыри и храмы Косово в списке объектов находящихся под угрозой исчезновения.

«Но когда у вас есть общество, в котором такое поведение по отношению к сербам поощряется, а не подвергается публичной критике, тогда логично, что мы сталкиваемся с этим ежедневно», – сказал Вучич.

Напомним, что накануне на территории мемориала в местечке Прилепац муниципалитета Ранилуг в Косово, где родился легендарный князь Моравской Сербии, герой битвы на Косовом поле, святой благоверный Лазарь Хребелянович, неизвестные оставили надписи «Косово – это Албания», «UCK» (Армия освобождения Косово» и « Адем Яшари» (одиозный албанский боевик, ликвидированный югославскими спецслужбами).