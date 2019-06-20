Вучич предупредил: Сербию будут «шатать» извне накануне выборов
Следующие парламентские выборы в Сербии пройдут в марте или начале апреля следующего года. Кампания станет сложным испытанием для страны, которая подвергается давлению как извне, так и дестабилизации местной прозападной оппозиции, проводящей акции протеста на улицах Белграда.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.
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«Для нас выборы будут очень тяжелыми, будет давление из-за рубежа, потому что они хотят более слабой позиции Сербии и нашей партии, потому что тогда они смогут управлять нашей страной. Будет давление и изнутри, так как некоторые люди вновь хотят воровать», – сказал глава государства.
Обнародованные весной результаты социологических исследований, проведенных агентством «Фактор плюс», фиксировали лидерство президентской Сербской прогрессивной партии с рейтингом 51,3%.
Оппозиционный «Союз за Сербию» набирал 10,6%, однако показатели майданщиков, всего скорее, ухудшаются, о чем свидетельствует падение массовости митингов прозападных сил в последнее время.
Третьей стала Социалистическая партия Сербии, возглавляемая министром иностранных дел Ивицей Дачичем, набравшая 9,6% голосов респондентов.
Вучич в своем выступлении осудил недавние призывы представителей прозападной оппозиции к силовым действиям по захвату власти.
Президент имел в виду недавние призыв сторонника оппозиции, социолога Бакича к вооруженному захвату государственной телестудии RTS, а также случившийся ранее инцидент с попыткой захвата телекомпании, когда один из «активистов» оппозиции размахивал бензопилой.
По мнению наблюдателей, уличные акции оппозиции в Сербии подстрекаются Западом с целью давления на власти во время переговоров по судьбе Косово.
Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.
Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.
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