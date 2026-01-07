«Вы себя проявили невероятно», – Уиткофф осыпал комплиментами Стармера, пообещавшего базы НАТО на Украине
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф осыпал комплиментами участников прошедшей встречи «коалиции желающих», по итогам которой сегодня в Париже было объявлено о подготовке ввода контингента европейских стран НАТО на Украину и начале строительства баз для приема техники и вооружений.
«Вы себя проявили невероятно», – сказал Уиткофф, обращаясь к британскому премьеру Стармеру.
«Это открытая и очень важна встреча. Мы сегодня достигли много прогресса», – добавил посланник Трампа.
Дальше Уиткофф в манере, схожей со своим шефом, начал обрисовывать радужные перспективы Украины.
«Это будут огромные возможности для украинского народа. Люди, которые возвращаются с войны, – у них будут чудесные рабочие места. Работаем также с BlackRock, это будет важно для украинского народа», – сказал он.
Упомянутая Уиткоффом компания «Блэкрок» – одна из транснациональных корпораций, скупившая по дешевке богатства бывшей советской республики.
Публицист Вадим Авва не видит ничего удивительного в том, что «пророссийский» Уиткофф солидаризировался с антироссийскими ястребами в Париже. Итогом игры со «злым» (ЕС) и «добрым» (США) полицейскими, похоже, станет выдвижение условий сделки, которые не сможет принять Москва.
«Переговорное» шапито всё ближе к своему логическому завершению – к объявлению России недоговороспособным агрессором, дальнейшей демонизации, хотя куда дальше, президента России, усилению войны. Течение СВО, наша гуманность, провоцирует общего врага, единый атлантизм, именно к этому варианту», – написал Авва.
