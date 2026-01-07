Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф осыпал комплиментами участников прошедшей встречи «коалиции желающих», по итогам которой сегодня в Париже было объявлено о подготовке ввода контингента европейских стран НАТО на Украину и начале строительства баз для приема техники и вооружений.

«Вы себя проявили невероятно», – сказал Уиткофф, обращаясь к британскому премьеру Стармеру.

«Это открытая и очень важна встреча. Мы сегодня достигли много прогресса», – добавил посланник Трампа.

Дальше Уиткофф в манере, схожей со своим шефом, начал обрисовывать радужные перспективы Украины.

«Это будут огромные возможности для украинского народа. Люди, которые возвращаются с войны, – у них будут чудесные рабочие места. Работаем также с BlackRock, это будет важно для украинского народа», – сказал он.

Упомянутая Уиткоффом компания «Блэкрок» – одна из транснациональных корпораций, скупившая по дешевке богатства бывшей советской республики.

Публицист Вадим Авва не видит ничего удивительного в том, что «пророссийский» Уиткофф солидаризировался с антироссийскими ястребами в Париже. Итогом игры со «злым» (ЕС) и «добрым» (США) полицейскими, похоже, станет выдвижение условий сделки, которые не сможет принять Москва.