«Вы себя проявили невероятно», – Уиткофф осыпал комплиментами Стармера, пообещавшего базы НАТО на Украине

Михаил Рябов.  
07.01.2026 00:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 318
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф осыпал комплиментами участников прошедшей встречи «коалиции желающих», по итогам которой сегодня в Париже было объявлено о подготовке ввода контингента европейских стран НАТО на Украину и начале строительства баз для приема техники и вооружений.

«Вы себя проявили невероятно», – сказал Уиткофф, обращаясь к британскому премьеру Стармеру.

«Это открытая и очень важна встреча. Мы сегодня достигли много прогресса», – добавил посланник Трампа.

Дальше Уиткофф в манере, схожей со своим шефом, начал обрисовывать радужные перспективы Украины.

«Это будут огромные возможности для украинского народа. Люди, которые возвращаются с войны, – у них будут чудесные рабочие места. Работаем также с BlackRock, это будет важно для украинского народа», – сказал он.

Упомянутая Уиткоффом компания «Блэкрок» – одна из транснациональных корпораций, скупившая по дешевке богатства бывшей советской республики.

Публицист Вадим Авва не видит ничего удивительного в том, что «пророссийский» Уиткофф солидаризировался с антироссийскими ястребами в Париже. Итогом игры со «злым» (ЕС) и «добрым» (США) полицейскими, похоже, станет выдвижение условий сделки, которые не сможет принять Москва.

«Переговорное» шапито всё ближе к своему логическому завершению – к объявлению России недоговороспособным агрессором, дальнейшей демонизации, хотя куда дальше,  президента России, усилению войны. Течение СВО, наша гуманность, провоцирует общего врага, единый атлантизм, именно к этому варианту», – написал Авва.

