Вятрович: В Грузии возвращается культ личности Сталина

27.11.2021  14:35 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Грузия, Дзен, Политика, СССР, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Рассказ о голоде в УССР начала 1930-х годов якобы подрывает идеологическую основу современной России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил депутат ВР, экс-глава Украинского института нацпамяти, историк-националист Владимир Вятрович.

Рассказ о голоде в УССР начала 1930-х годов якобы подрывает идеологическую основу современной России....

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По его мнению, необходимом «рассказывать миру о людях, связанных с уничтожением украинцев», поскольку их «преступления недостаточно осуждены на международном уровне».

«В Грузии сейчас есть опасные тенденции возвращения культа личности Сталина. Очевидно при поддержке российской пропаганды. Его представляют «величайшим грузином» в истории страны. Устанавливают памятники. Поэтому о наказании организаторов Голодомора говорить рано. Это не тот случай, когда «время лечит». Над осуждением нужно работать», – требует депутат.

Он считает, что события тех лет, которые он называет «голодомором», разрушают «миф об эффективности коммунизма и человечности СССР».

«Разоблачение правды подрывает идеологическую базу Российской Федерации. Она пытается держать мир в заблуждении, скрывает намерения продолжать преступления коммунистов. Есть связь между реабилитацией большевиков и готовностью к совершению преступлений. Сталина в России представляют как эффективного менеджера, создавшего якобы мощное и сильное государство. Это позволяет Путину безнаказанно совершать преступления, в том числе и на украинских территориях», – утверждает Вятрович.

Стоит заметить, что версия о якобы умышленном уничтожении украинцев голодом не находит документальных подтверждений. Это, в частности, признавал один из адептов «голодоморной» версии заместитель директора по научной работе Института истории НАН Украины Станислав Кульчицкий.

«Есть аргументы на подтверждение геноцида в виде террора голодом, стоит лишь прочитать эти документы под нужным углом зрения», – призывал к субъективным оценкам архивных данных Кульчицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский посол в Берлине обвинил Германию в причастности к «голодомору».

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