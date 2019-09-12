Выборы в Хорватии: Кандидаты соревнуются в ненависти к Сербии

12.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Бывший премьер-министр Хорватии и кандидат в президенты страны Зоран Миланович на днях заявил, что в случае победы на выборах, которые состоятся в конце 2019 года, внесет сербского лидера Александра Вучича в список персон нон-грата.

Миланович пообещал, что Вучич «не будет прогуливаться по хорватской земле». Такой анонс он сделал в эфире шоу телеканала HRT, где гость в один из моментов буквально перешел на крик.

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Миланович заверил, что, если он во время избирательной кампании обойдет действующую главу государства Грабар-Китарович, то президент Сербии никогда не будет его гостем.

«Этот режим в Белграде – это режим, с которым я буду работать столько, сколько мне придется работать по необходимости. Но я не дам гулять Вучичу здесь, по Хорватии. Я не буду принимать его как гостя ни при каких обстоятельствах. Не буду!» – крикнул Миланович.

Интересно, что при этом Миланович тепло отзывался о бывшем сербском лидере Борисе Тадиче, которого считают проевропейским политиком – многие его соратники сегодня входят в оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», которая проводит антиправительственные акции протеста.

«Мы и сегодня с ним в контакте, это было подходящее время для нужных людей с обеих сторон или, по крайней мере, с их стороны. Но Борис не победил в том вызове, извращение которого мы видим сегодня в Сербии – где объединены функции президента республики и президента самой сильной партии», – сказал Миланович.

Выступление хорватского политика уже получило оценку в Сербии.

«Они соревнуются в ненависти к Сербии. Никто из них не может решать, куда пойдет президент Сербии», – заявил журналистам министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Между властями и оппозицией нет различий в отношениях с сербами и Сербией. Вучич проводит ответственную политику по сохранению мира на Балканах, а также и по защите интересов Сербии, поэтому они так ненавидят его в Хорватии», – сказал сербский министр обороны Александр Вулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне власти Хорватии запретили въезд делегации Минобороны Сербии, которая направлялась на панихиду по жертвам концлагеря, действовавшего во время Второй мировой войны, когда т.н. «хорватское государство» было союзником Гитлера.

Положение сербов в нынешней Хорватии постепенно становится сравнимо с положением евреев в нацистской Германии. Об этом в нашумевшем интервью немецкому телеканалу RTL заявила Катарина Пеович, кандидат в президенты Хорватии от левого «Рабочего фронта».