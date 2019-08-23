Вышинский остается на Украине

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на упорно циркулирующие в СМИ слухи о предстоящем между РФ и Украиной обмене задержанными лицами, арестованный в Киеве главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в этой процедуре участия не примет.

Об этом «Известиям» рассказал адвокат Андрей Доманский, один из защитников Вышинского.

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«Мы не участвуем в каких-либо переговорах по обмену. Со мной как с адвокатом Кирилла никаких переговоров не проводилось, следовательно, я в них не участвую. Кирилл намерен в суде отстаивать невиновность и очистить свое имя от необоснованных обвинений в его адрес. Поэтому мы продолжаем добиваться справедливого и законного решения. А заявлений различных политиков и подковерных игр мы за этот год, что он под стражей, наблюдали достаточно», – сказал Доманский.

Еще один адвокат журналиста Дмитрий Дияментович подтвердил, что «позиция Кирилла неизменна и он не хочет быть разменной монетой».

20 августа по причине болезни одного из судей не состоялось рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения Вышинского, но дата нового заседания назначена не было.

Сам Вышинский заявлял, что его арест был напрямую связан с желанием властей Украины получить «вишенку на торте в списке на обмен, который можно было бы передать российской стороне».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве Вышинского объявили «бойцом спецназа» и «ценным обменным фондом».

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