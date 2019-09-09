Вышинский раскрыл истинную причину своего ареста

09.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Недавно освобождённый из украинских застенков главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был арестован киевской властью ради создания «перемоги» на фоне плачевного состояния страны и обретения дополнительного рычага давления на Москву.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Картинка (о целях моего ареста – прим. ред.) сложилась не сразу, но первый пазл появился уже в момент обыска у меня, когда сидящий рядом со мной адвокат показал мне на экране своего смартфона первые заявления о том, что меня необходимо обменять. И, более того, назывались уже конкретные фамилии, в том числе и Сенцова.

То есть я ни в чём не обвинён, мне не предъявлены подозрения, но меня уже хотят на кого-то менять. И я понял, что вся эта история не имеет ничего общего с правом, и что это будет большой политический проект Петра Порошенко, которому нужна была «перемога». Побед особенных у него не было – с экономикой совсем проблемы, рассорился со всеми соседями, в том числе с Польшей и Венгрией. То есть ничего нет, ничего, кроме платёжек, предъявить нечего, нужно что-то в качестве победы, чтобы поставить Россию на колени. Тогда проект «обмен», – сказал он.

Более того, по мнению Кирилла Вышинского, Киев намеревался использовать его арест для давления на Москву и запуска программы по аресту ни в чём не виновных людей и обмену их на реальных преступников.

«Мои коллеги во время прямой линии спрашивали к Путина, готов ли он обменять Вышинского на Сенцова. Путин сказал многозначительную фразу: «Будем думать». Я прекрасно понимал, что думать тяжело, потому что получается, что журналиста, которому предъявлены какие-то подозрения, но нет никакого обвинения, не говоря уже о решения суда, меняют на человека, который осуждён в России по серьёзным статьям, таким как терроризм.

Да, вроде как хочется вытащить своего, особенно невиновного, а за это нужно будет открыть конвейер, потому что дальше начнут «брать» ещё кого-то на улице. Как только я начинаю умалять и давить на жалость, конвейер открывается, а дальше уже вопрос где остановиться: сколько будут брать, кого, за что и так далее», – возмутился журналист.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский начинает свой путь с повторения ошибок своего предшественника Петра Порошенко. В том числе, по мнению экспертов, новый киевский политикум продолжает придерживаться старой политической концепции.