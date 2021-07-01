«Я не с Украины, я из Одессы» – одесситы ждут конца оккупации и возвращения в Россию

01.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Множеству жителей Одессы невыносимо жить под украинской оккупацией и давлением со стороны Киева, и они мечтают вернуться в состав России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я виду эфир на YouTube, звонок из Одессы, человек говорит – я не с Украины, я из Одессы. Можете передать Путину вопрос: «Когда мы вернёмся в Россию?» И, говорит, нас здесь много, мы ждём. Нам тяжело, но мы ждём, мы под оккупацией. Попробуй, говорит, выйти на улицу с лозунгами против Зеленского, тут же крутят руки, люди исчезают» – рассказал Соловьёв.

«Это о чём мы вчера говорили. И преподаватель в Киеве в университете Драгоманова [рассказывал], какие гонения испытывает против русского языка, русской культуры, но люди остаются верны своим ценностям», – добавила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. «Да, возможно, в них меньше пассионарности, но они больше разбросаны, видимо, и им сложнее сопротивляться. Но если они будут проявлять такое самосознание, то, конечно, нам нужно их поддерживать, мы не имеем права их не поддержать», – подчеркнула она.

Напомним, накануне Никонорова рассказала, что в ДНР стартовала программа по поддержке русского и русскоязычного населения Украины, и люди уже обращаются за помощью.

Кроме того, ранее бандеровец-русофоб Антон Мухарский в эфире украинского ТВ пожаловался, что украинцы Одессы и Харькова чувствуют себя меньшинством и диаспорой, потому что местное население считает себя русским и мечтает вернуться в состав России.