24.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, русофобия, Русская Весна, Скандал, Сопротивление, Украина, Харьков
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В Киеве переполох – Одесса и Харьков мечтают о приходе Путина

Новости Украины«Щирые» украинцы, проживающие в Одессе и Харькове, чувствуют себя меньшинством и диаспорой, потому что...

«Щирые» украинцы, проживающие в Одессе и Харькове, чувствуют себя меньшинством и диаспорой, потому что местное население считает себя русским и мечтает вернуться в состав России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бандеровец-русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда ты приезжаешь в Одессу, там с тобой здороваются: «Вас приветствует украинская диаспора Одессы». Украинцы чувствуют себя диаспорой в Одессе и Харькове. Украинцы чувствуют себя меньшинством в Украине, парадокс? Нет. Потому что, к сожалению, государство не справляется с дерусификацией страны, и это в ближайшей перспективе может снова нам аукнуться эскалацией реальных военных действий.

Потому что Путин придёт за своими русскими душами, которые живут на Украине, и даже имея украинский паспорт, по своей исторической и матричной прошивке все равно остаются русскими, и где-то тихо в своих домах кричат: «Путин приди, введи войска, забери нас». Они ненавидят Украину», – шокирован Мухарский.

Напомним, накануне в Москве заявили, что раздел Украины неизбежен, потому что население Галичины настроено враждебно по отношению к русским и полякам.

Также напомним, ранее в Киеве заявили, что, несмотря на тотальную украинизацию и введение языковых квот, украинская молодёжь всё равно предпочитает российское искусство, потому что качественной альтернативы ему нет.


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