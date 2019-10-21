Япония замахнулась не только на Курилы, но и Крым
Япония поддерживает территориальные претензии Украины на российский Крым, отказываясь признавать воссоединение полуострова с РФ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл с визитом в Токио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за отрицание законности референдума в Крыму, проведенного в 2014-м году.
«Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины», – заявил Зеленский.
Напомним, Япония до сих пор не признала итоги Второй мировой войны, заявляя о своих претензиях на ряд российских островов Курильской гряды. «ПолитНавигатор» писал, что токийские представители на саммите G20 в Осаке обозначили Южно-Курильске острова как территорию Японии.
Также в рамках состоявшегося недавно Восточного экономического форума президент России Владимир Путин упрекнул премьер-министра Японии Синдзо Абэ в том, что его страна не выдает визы крымчанам.
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