21.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Япония
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Япония замахнулась не только на Курилы, но и Крым

Япония поддерживает территориальные претензии Украины на российский Крым, отказываясь признавать воссоединение полуострова с РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл с визитом в Токио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за отрицание законности референдума в Крыму, проведенного в 2014-м году.

«Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины», – заявил Зеленский.

Напомним, Япония до сих пор не признала итоги Второй мировой войны, заявляя о своих претензиях на ряд российских островов Курильской гряды. «ПолитНавигатор» писал, что токийские представители на саммите G20 в Осаке обозначили Южно-Курильске острова как территорию Японии.

Также в рамках состоявшегося недавно Восточного экономического форума президент России Владимир Путин упрекнул премьер-министра Японии Синдзо Абэ в том, что его страна не выдает визы крымчанам.

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