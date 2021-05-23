За Протасевича – экономическую блокаду Минску! – беглые змагары пикетируют МИД Украины

23.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Бежавшие из Белоруссии беломайдщики устроили в Киеве под Министерством иностранных дел протест против задержания составителя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Они собрались под зданием Министерства иностранных дел Украины, требуя от украинской власти «решительно отреагировать» на задержание в Минске Романа Протасевича – одного из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии в прошлом году.

«Одним из первых, кто должен заявить протест против задержания Романа Протасевича и применить реальные рычаги давления, не только дипломатические – это украинское правительство. Потому что Украина семь лет воюет с РФ, постоянно апеллирует к международному сообществу и демократическим правительствам. Украина обращается за поддержкой, и это такой тест, в том числе и для украинского правительства, способны ли они предоставить такую же поддержку, когда это необходимо гражданам соседнего государства», – сказала одна из участниц митинга.

Выступающие на митинге обвинили украинское правительство в отсутствии реакции на задержание. Они призвали Украину отказаться от электричества и товаров белорусского производства, аргументируя это тем, что вырученные деньги идут на финансирование государственных органов Белоруссии.

Напомним, ранее российские либералы, особенно беглые навальнисты болезненно отреагировали на задержание в Минском аэропорту основателя польского телеграм-канала «Нехта».

Также вчера бежавшего из Белоруссии сторонника Беломайдана задержали во время разбрасывания фекалий у белорусского посольства в Киеве.