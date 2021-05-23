Арест Протасевича: Как будет развиваться ситуация дальше

23.05.2021, Москва, Елена Острякова

Российские либералы, особенно беглые навальнисты болезненно отреагировали на задержание в Минском аэропорту основателя польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего в прошлом году массовые беспорядки в Белоруссии, Романа Протасевича. Он летел из Афин в Вильнюс, но самолет был вынужден приземлиться в белорусской столице из-за угрозы минирования.

Замещающий блогера-уголовника Алексея Навального из Европы Леонид Волков назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «международным террористом».

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«Вообще, конечно, правильным, законным, соразмерным и адекватным ответом международного сообщества должна бы стать отправка отряда спецназа для доставки усатой гниды в Гаагу. Но времена не те, ограничатся «острой озабоченностью», – написал Волков в своем телеграм-канале.

Журналистка Юлия Витязева не преминула съязвить по этому поводу.

«Ну и как вам такой сценарий, беглецы из ФБК?! С учетом прецедента, теперь Волоков и Ко будут перемещаться по Европе на самокате», – написала она.

Такого сценария жаждет руководитель RT Маргарита Симоньян.

«Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво», – признается она.

Московский либерал Илья Яшин и политолог Илья Гращенков поспешили транслировать фейк, запущенный «Нехтой» о том, что Протасевичу в Белоруссии грозит смертная казнь. На самом деле максимальные сроки по статьям, по которым на блогера возбуждены уголовные дела, – 12 и 15 лет.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак как обычно выразилась матом.

«Даже в АП ох..ли и не понимают, какой месседж раздавать пропагандистским каналам», – написала Собчак.

Она попыталась утверждать, что угрозы минирования не было, и Лукашенко волюнтаристски посадил ирландский лайнер при помощи истребителя. По мнению Собчак, таких прецедентов еще не было. Но ей тут же напомнили, как в 2013 году по указанию ЦРУ был принудительно посажен в Вене самолет президента Боливии по подозрению в том, что там находится Эдвард Сноуден.

На левом фланге мнения, как обычно кардинально разошлись. Близкий к КПРФ аналитик Борис Кагарлицкий повторил основные тезисы либералов о «государственном терроризме» Лукашенко.

«Перехват в воздухе над республикой иностранного самолета, совершавшего транзитный рейс, это уже новый уровень беспредела. Они не только правовые нормы, но и никакие рациональные границы не признают. Или просто никогда о них не слышали. И если кто-то считает, что Беларусь «на несколько ходов» опережает Россию, то такому отставанию можно только порадоваться», – написал Кагарлицкий.

Другой попутчик коммунистов лидер Левого Фронта Сергей Удальцов, напротив, приветствовал решительные действия белорусских властей и назвал «замечательной новостью» информацию об аресте Протасевича.

«Надеюсь, что суд приговорит его к смертной казни за организацию августовских беспорядков в братской Белоруссии!» – написал Удальцов.

«Блестящей, красивой, сложной операцией, продолжающей лучшие традиции оперативного искусства советского КГБ» назвал работу белорусских спецслужб политолог Сергей Карнаухов.

«Такие операции проводятся в рамках многоуровневых и стратегически очень сложных оперативных комбинаций, составляющих как кубики конструктора материю оперативной игры с противником. Для проведения оперативной комбинации используется весь доступный в правовом поле инструментарий. Все, что было задействовано Белоруссией, это лежащие «на поверхности» тактические решения. Авторы комбинации, безусловно, учли все тонкие моменты и сработали строго в рамках международного правового поля», – написал Карнаухов.

Он считает, что Европе будет сложно защищать Протасевича, не обнаружив своего деятельного участия в беспорядках в Белоруссии в прошлом году, и уверен, что задержанный блогер сейчас с готовностью сдаст своих кураторов.

«Я уверен, он заключит досудебное соглашение и будет работать на КГБ, сдавая всё, что ему известно, и всех! У западных спецслужб сейчас настоящий пожар!» – подытожил политолог.

С ним согласен военкор Александр Коц.

«Качественно проведенная спецоперация, в ходе которой был задержан носитель огромного массива информации. Сейчас он запоет, «как обгонял, как подрезал». Дудь локти будет кусать. Западу меньше всего нужно, чтобы всплыли пикантные подробности отношений Нехты с их кураторами. А, что-то мне подсказывает, они всплывут в любом случае. Хотя о достоверности деталей наверняка будут споры. Впрочем, всегда ведь можно все свалить на то, что показания даны под пытками», – написал Коц.

Не столь оптимистичен политолог Марат Баширов.

«Непонятно, насколько это удачная операция для Лукашенко. Смотря, как заговорит Протасевич. Если сдаст пароли и явки, даст показания об управлении акциями в Беларуси западными спецслужбами – это много козырей для Батьки, если нет, то придется терпеть усиленное давление со стороны Запада», – пишет Баширов.