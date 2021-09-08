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08.09.2021 12:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Спецслужбы, терроризм, Украина, экстремизм
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Задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве газопровода в Крыму

Новости УкраиныВ Крыму продолжаются задержания по делу о диверсии на газопроводе, которую 23 августа совершили...

В Крыму продолжаются задержания по делу о диверсии на газопроводе, которую 23 августа совершили местные жители по заказу ГУР МО Украины.

Как сообщает работающая на западные гранты организация «Крымская солидарность», сегодня ночью силовики задержали бывшего члена запрещенного в РФ Меджлиса Эльдара Менсеитова, проживающего в поселке Молодежное Симферопольского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступило, но в «Крымской солидарности» считают, что задержание Менсеитова связано с подрывом газопровода.

«По предварительной информации, следственные действия проводили сотрудники ФСБ и связывали задержание Менсеитова с подрывом газопровода в Перевальном», – говорится в сообщении.

О Менсеитове также известно, что он был свидетелем в деле бывшего главаря запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева.

Напомним, накануне ФСБ сообщила, что взрыв газопровода в селе Перевальное под Симферополем, который произошел 23 августа этого года, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Задержанные по этому делу уже дали признательные показания.

Ранее в Симферополе был задержан замглавы Меджлиса Нариман Джелялов, которого подозревают в причастности диверсии.

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