Задуманная Киевом «деоккупация» оборачивается большой «зрадой»

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Законопроект «О государственной политике переходного периода», внесенный министерством реинтеграции Украины может оказаться для Киева роковой ошибкой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил старший исследователь социологического фонда «Демократические инициативы» Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникает вопрос, что такое международные временные администрации. Возможно, это элемент мирного соглашения при посредничестве какой-то международной структуры, очевидно, речь идёт только об ООН. Но это очень тяжёлый вопрос: пока Россия является членом Совбеза ООН – тяжело представить, чтобы член Совбеза ООН не настоял на чём-то таком, что даже временные международные администрации превратит в инструмент влияния этой страны на ситуацию на оккупированных территориях.

Поэтому нужно хорошо подумать, нужен ли вообще элемент с временными международными администрациями, которые, очевидно, будут формироваться при участии международных организаций, а Россия во всех ключевых международных организациях до сих пор имеет большое влияние, и вряд ли их исключат», – заявил Бурковский.

Напомним, данный законопроект, который киевская пропаганда назвала «легализацией в Крыму спецназа пятой колонны», инициирован министром по вопросам «временно оккупированных территорий Украины» Алексеем Резниковым – помимо прочего, он предполагает в перспективе чистки и «восстановление в обороте украинского языка» для жителей ЛДНР.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», пропагандист меджлисовцев заявил, что Резников «ублажает фантазии агрессора».