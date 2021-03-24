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24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Задуманная Киевом «деоккупация» оборачивается большой «зрадой»

Новости Украины

Законопроект «О государственной политике переходного периода», внесенный министерством реинтеграции Украины может оказаться для Киева роковой ошибкой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил старший исследователь социологического фонда «Демократические инициативы» Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникает вопрос, что такое международные временные администрации. Возможно, это элемент мирного соглашения при посредничестве какой-то международной структуры, очевидно, речь идёт только об ООН. Но это очень тяжёлый вопрос: пока Россия является членом Совбеза ООН – тяжело представить, чтобы член Совбеза ООН не настоял на чём-то таком, что даже временные международные администрации превратит в инструмент влияния этой страны на ситуацию на оккупированных территориях.

Поэтому нужно хорошо подумать, нужен ли вообще элемент с временными международными администрациями, которые, очевидно, будут формироваться при участии международных организаций, а Россия во всех ключевых международных организациях до сих пор имеет большое влияние, и вряд ли их исключат», – заявил Бурковский.

Напомним, данный законопроект, который киевская пропаганда назвала «легализацией в Крыму спецназа пятой колонны», инициирован министром по вопросам «временно оккупированных территорий Украины» Алексеем Резниковым – помимо прочего, он предполагает в перспективе чистки и «восстановление в обороте украинского языка» для жителей ЛДНР.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», пропагандист меджлисовцев заявил, что Резников «ублажает фантазии агрессора».


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