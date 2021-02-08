Украина угрожает Донбассу репрессиями по категориям

08.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская сторона не станет первой выходить из Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта в Донбасе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ, блогер-пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя многократные заявления со стороны киевского руководства о том, что Минские соглашения не работают, Арестович заверил, что это не означает, что Киев не собирается выходить из «Минска».

«Мы не будем выходить из них, это точно. Мы будем, возможно, создавать новые контуры с привлечением Америки, в первую очередь. Но удовольствие первыми выйти из Минских соглашений мы не доставим россиянам и Европе. По одной простой причине, потому что мы станем плохишами, теми, кто нарушил это хрупкое движение к миру», – сказал пропагандист.

При этом он стал расхваливать своего шефа, министра «реинтеграции», вице-премьера Алексея Резникова за инициативу «о переходном правосудии», законопроекте, где жителям ЛДНР сулят чистки и «восстановление в обороте украинского языка», что грубо нарушает пункты Минских договорённостей.

«Это один из лучших государственных деятелей, которых я вообще видел в своей жизни когда-либо. Резников – это наше все, он блестяще знает вопрос, которым занимается. Опять же, это вице-премьер», – расстилался Арестович.

«Резников в этом законе предложил категоризировать сотрудничество с оккупантами, так называемыми. Прямо выводит на вопрос амнистии, и там будет несколько категорий. И люди, которые там просто работали в больницах, просто остались работать в РОНО, там, в исполкомах и так далее, могут совершенно не волноваться. Они, конечно, пройдут через процедуру, но они будут гарантированно амнистированы», – пообещал пропагандист.