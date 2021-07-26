Закрыть границу с Белоруссией можно за пару дней – военный эксперт РФ

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Белоруссия устроила у себя проходной двор, объявив свободный въезд для 73 стран мира. При этом в Минске продолжают требовать открытую границу с РФ,.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии кричат: «Давайте вообще границу откроем». Но вопрос в том, что 73 страны уже имеют право заезжать в Белоруссию, это они открыли Минск. А теперь получается, что вам нужна полностью открытая граница с Россией. А такие, как ваш деятель Шпаковский, будут ещё и срать в адрес России, рассказывая, что вся нелегальная иммиграция идёт через открытую границу с Россией. Грубо говоря, ты даёшь человеку что-то для него полезное, а он тебя ещё и обгадит», – сказал он.

Также эксперт отметил, что российско-белорусская граница давно построена, и полностью её перекрыть можно очень быстро.

«У Лукашенко была истерика о границе на замке ещё с 2018 года, когда наши объявили о том, что полностью закончено оборудование российско-белорусской границы, которая может схлопнуться в любой момент. Она была закончена в инженерном плане, а сейчас её закрыть – вопрос пары дней», – заключил Трухан.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Белоруссия направляет огромное количество мигрантов с Ближнего Востока и других стран в государства Прибалтики для того, чтобы создать у них внутренние проблемы.

Кроме того, раньше Белоруссия обвинила Литву в ухудшении экологической ситуации на границе. Там литовские пограничники установили «спираль Бруно», состоящую из нескольких нитей колючей проволоки, чтобы