Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дроны сегодня в очередной раз атаковали объект, связанный с перевалкой казахской нефти. В ходе массированного ночного налета на Новороссийск пострадали береговые сооружения комплекса «Шесхарис», через который экспортеры ежегодно отгружают 6 млн тонн нефти.

Пожар уже потушен, но удар не был случайным. В ноябре 2022 года нефтегавань «Шесхарис» уже атаковал украинский морской беспилотник. Тогда тоже полученные повреждения оказались незначительными.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Кроме того, Украина регулярно атакует инфраструктурные объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который экспортирует 86% казахской нефти. В феврале был нанесен удар по станции «Кропоткинская». Средств ПВО там не было, потому что это международный объект.

В сентябре беспилотники атаковали офис КТК в Новороссийске. Двое сотрудников были ранены.

В октябре Украина атаковала объект прямо на территории Казахстана. Беспилотник влетел в нефтепровод Аксай-КТК в Западно-Казахстанской области, хотя по распространенной в СМИ версии дрон упал, когда его запускали по соседним регионам России.

Тогда Минобороны Казахстана подчеркнуло, что дрон упал «далеко от густонаселенных районов», не нанес ущерба, и назвало БПЛА «неизвестным», хотя на одном из обломков была украинская надпись «не чипати».

Вообще в Астане предпочитают называть украинское атаки «случайными», но есть и политики-националисты, которые высказываются откровенней.

«Я категорически не согласен с тем, что Казахстан должен требовать компенсации. Мы не имеем на это ни морального, ни юридического права. Уже более три года Украина находится в состоянии войны и ведет священную битву за выживание против агрессора, который вероломно вторгся на ее территорию. В рамках этой войны она имеет полное право выбирать тактику и стратегию, которые сочтет необходимыми для защиты своей страны, народа и независимости», – заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Ермурат Бапи.

На Украине тоже особо не скрывают своего агрессивного настроя против Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» еще в 2022 году за «отрицание российской агрессии».

Свои атаки на КТК ВСУ приурочивали к важным международным встречам Токаева. Так, в сентябре он встречался с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Политики демонстративно общались на английском, и никаких претензий Зеленскому Токаев не предъявил.

А вот на вчерашней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тема бесперебойной работы КТК и ударов по нему украинских беспилотников поднималась, о чем сообщил Дмитрий Песков. Возможно, речь шла об установке российских систем ПВО на объектах КТК. И тут же ночью произошла атака на «Шесхарис».

Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов еще в феврале связал украинские нападения с исками, поданными правительством Кахастана в международный арбитраж на западные компании, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган – на $3,5 млрд и $13 млрд. Речь шла об исполнении соглашения о разделе продукции и несанкционированных расходах. В 2024 году сумма иска была увеличена до 150 млрд долларов – за затягивание разработки месторождений.

Байдильдинов считает, что разобраться нужно с еще одним месторождением, разрабатываемом западниками, – Тенгизом.