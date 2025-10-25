Украинский беспилотник рухнул в Казахстане. Что это было?

ВСУ совершили очередную провокацию в Западно-Казахстанской области (ЗКО) 23 октября, используя воздушное пространство для ударов по нефтегазовой инфраструктуре и объектам на территории России. Примечательно, что данная акция также была приурочена к визиту Токаева в Москву.

Пролёты или даже старты ударных дронов ВСУ снова остались бы незамеченными в казахстанской прессе, если бы не взрыв одного из них в Бурлинском районе ЗКО. ЧП было зафиксировано местными жителями, а затем его вынуждено было прокомментировать военное ведомство.

Хотя в официальном сообщении власти попытались минимизировать последствия и подчёркивали, что никто не пострадал, жители поселка Кызылтал ощутили на себе взрывную волну, которая чуть не снесла крыши с домов. На месте падения БПЛА образовалась воронка, а надписи на украинском языке не оставили никаких сомнений, кто является реальным производителем дрона.

Но и в этом случае казахстанские военные попытались скрыть или завуалировать украинский след, отметив только, что «ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты». То есть Астана снова не называет ВСУ главным ответственным совершённого удара уже по территории РК.

Тем более, что предположительно ударный БПЛА направлялся для атаки по объектам трубопровода Аксай-КТК, по которому идёт добытая казахстанская нефть в страны ЕС и США через Новороссийск. То есть, целью атаки было остановить транзит и нанести максимальный ущерб добывающим компаниям и в итоге бюджету республики.

Интересно, что в министерстве обороны РК пообещали принять «меры по усилению контроля за воздушным пространством». Получается, казахстанские военные ранее за своим небом не следили? И не факт, что вообще отреагировали бы, если не реакция жителей и публикации в соцсетях.

Более того, несмотря на заверения в том, что якобы единичный случай, и никто не пострадал, местное издание «Уральская Неделя», собрав свидетельства жителей разных районов ЗКО, зафиксировало на карте пролёты украинских БПЛА над Уральском, Трёкино, Аксаем и Покатиловкой, а это уже в десятках километрах от границы с Россией.

Эти случаи снова поднимают вопрос о том, насколько территория и воздушное пространство надёжно контролируется и прикрыто как от пролётов БПЛА ВСУ, так и от действий украинских диверсантов на земле, которые могли осуществлять старт дронов с приграничных регионов Казахстана. Ведь только этим объясняются факты налётов на объекты в Башкирии, на Урале и в Сибири.

В конечном итоге Киев попросту в очередной раз подставляет Акорду и Токаева лично перед его визитом к Путину в Москву, выставляя казахстанские власти в неприглядном виде «терпил» или даже соучастников ударов по территории России.

Собственно, неслучайно вдруг ЕС 23 октября ввёл еще и санкции против ВТБ банка Казахстан и пообещал другие санкции в отношении резидентов в РК за работу с российскими предприятиями.

Тем временем уже сказываются последствия удара ВСУ по Оренбургскому ГПЗ, перерабатывающему казахстанский газ. Известный казахстанский эксперт в сфере энергетики Олжас Байдильдинов считает, что потери из-за снижения добычи на 30% на месторождении Карачаганак составляют $4,4 млн в день и в целом это отражается на стоимости топлива внутри республики:

«Атаки украинских сил на нефтяную и газовую инфраструктуру уже напрямую влияют на расходы казахстанских компаний и потребителей. Даже если кажется, что Оренбургский ГПЗ – это проблемы Газпрома, то устранение последствий, закуп оборудования, простои в работе – всё это будет так или иначе перенесено в тариф и затронет наши с вами расходы, не говоря уже о возможном дефиците энергоресурсов в предстоящий ОЗП».

Вместо резкой реакции и выражения твёрдой позиции, мы видим от Астаны совершенно обратное – дальнейшие заверения в дружбе с Киевом, приём посла Украины в парламенте РК и активизацию военно-политической интеграции в рамках Организации тюркских государств.