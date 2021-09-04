Запад может объявить санкции против всей новой Госдумы, – прогноз

04.09.2021 00:12 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Демарш ОБСЕ, отказавшейся от участия в наблюдении за выборами в Госдуму, может привести к тому, что Запад объявит санкции в отношении всех новоизбранных членов российского парламента.

Такой прогноз в рамках «круглого стола» на тему «Результаты парламентских выборов: легитимность vs. лояльность на местах» озвучил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже есть официальная информация, что выборы эти могут быть, мягко говоря, поставлены под сомнение различными европейскими организациями. Впервые за 25 лет не будет участвовать ОБСЕ в наблюдении за выборами. Вопрос легитимности этих выборов в этой связи, конечно, является ключевым, потому что борются два тренда – тренд показать хорошие результаты для власти на местах и тренд сделать выборы прозрачными. Кремлем поставлена задача обеспечить высокую степень прозрачности и легитимности этой избирательной кампании. Если это не будет сделано, то очевидно, результаты выборов могут быть не просто поставлены под сомнение, а могут быть даже не признаны частью мирового сообщества и Европейским союзом. Если это случится, то мы будем видеть ситуацию, при которой 450 новоизбранных депутатов Государственной Думы – это будет 450 новых санкционников, это будет означать усиление санкционного давления и выход на новую орбиту санкционного давления со стороны Европейского союза и США в отношении Москвы», – заявил Бондаренко.

Политолог Константин Калачев считает, что нынешняя кампания является генеральной репетицией президентской гонки в 2024-м году – и её результаты также могут быть использованы заинтересованными сторонами.

«Что касается главной проблемы этих выборов – это не отсутствие европейских наблюдателей от БДИПЧ, а это то, что представления людей о том, как они проголосовали, могут разойтись с объявленным результатом. Что не будет способствовать доверию к выборам в дальнейшем. А в дальнейшем у нас будут выборы 24-го года. Здесь я согласен, что эти выборы не судьбоносны, но это – генеральная репетиция. А какой осадок останется после этих выборов, и останется ли – это будет чувство глубокой удовлетворенности у всех, или это будет раздражение, и люди будут говорить, что «елы-палы, мы так и думали, все нарисовали, как хотели, так и сделали»?» – сказал Калачев.

Напомним, ранее сенатор Андрей Климов, в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, заявил, что западные страны готовят попытку государственного переворота в России по сценарию Белоруссии. Поводом для вывода масс на несанкционированные протесты станут выборы в Госдуму.

Также «ПолитНавигатор» писал, что в Европарламенте на уровне комитета по международным делам уже одобрен проект резолюции, где заранее осуждается проведение российских парламентских выборов.