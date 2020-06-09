09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экология, Экономика
Просмотров:

«Запад не поможет!» – экономист призвал дать в Крым воду, пока за ней не пришла Россия


В случае наступления России из Крыма на Херсонщину, максимум, на что может рассчитывать Украина со стороны Запада – это выражение глубокого сожаления и обеспокоенности.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При глупой постановке вопроса, при нежелании договариваться, с учётом всех вызовов, которые вокруг Украины есть, вполне можно представить себе ситуацию, о которой говорят, это не только я уже. О ней говорят поляки, о ней говорят немцы, американцы. О том, что вполне вероятно, что кроме этого (указал на карте на Крым – ред.), мы можем потерять ещё куда-то что-то выше. Там, где Днепр, там, где водохранилище и так далее», – заявил Гольдарб.

«И с учётом того, что сегодня происходит в мире, максимум, что произойдёт в ответ – это канцлер какой-нибудь выразит глубокое сожаление, а президент другой страны выразит, как они любят говорить, особую обеспокоенность. Всё. Оно нам надо? При всех разложенных факторах, что люди наши (в Крыму – ред.) И всё, этим уже всё сказано», – добавил эксперт.

«Это – то же самое, как блокада Донбасса, – отметил Гольдарб. – Испортить всё, погубить экономику, но знать, что поезд с углём оттуда сюда не приедет – кому от этого хорошо? На Донбассе знают, куда и как продавать уголь. Мы с вами, как дураки, платим за уголь больше, чем на самом деле нужно, за тот самый донецкий уголь».

Ранее лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки. В связи с этими опасениями, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Киев приступил к усилению украинских войск на Херсонщине и Николаевщине. Кроме того, экс-депутат Рады Алексей Журавко выразил уверенность, что командование ВСУ подняло панику вокруг Крыма, потому что уверено в своём полном разгроме и неминуемом трибунале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть