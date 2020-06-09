«Запад не поможет!» – экономист призвал дать в Крым воду, пока за ней не пришла Россия

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае наступления России из Крыма на Херсонщину, максимум, на что может рассчитывать Украина со стороны Запада – это выражение глубокого сожаления и обеспокоенности.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При глупой постановке вопроса, при нежелании договариваться, с учётом всех вызовов, которые вокруг Украины есть, вполне можно представить себе ситуацию, о которой говорят, это не только я уже. О ней говорят поляки, о ней говорят немцы, американцы. О том, что вполне вероятно, что кроме этого (указал на карте на Крым – ред.), мы можем потерять ещё куда-то что-то выше. Там, где Днепр, там, где водохранилище и так далее», – заявил Гольдарб.

«И с учётом того, что сегодня происходит в мире, максимум, что произойдёт в ответ – это канцлер какой-нибудь выразит глубокое сожаление, а президент другой страны выразит, как они любят говорить, особую обеспокоенность. Всё. Оно нам надо? При всех разложенных факторах, что люди наши (в Крыму – ред.) И всё, этим уже всё сказано», – добавил эксперт.

«Это – то же самое, как блокада Донбасса, – отметил Гольдарб. – Испортить всё, погубить экономику, но знать, что поезд с углём оттуда сюда не приедет – кому от этого хорошо? На Донбассе знают, куда и как продавать уголь. Мы с вами, как дураки, платим за уголь больше, чем на самом деле нужно, за тот самый донецкий уголь».

Ранее лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки. В связи с этими опасениями, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Киев приступил к усилению украинских войск на Херсонщине и Николаевщине. Кроме того, экс-депутат Рады Алексей Журавко выразил уверенность, что командование ВСУ подняло панику вокруг Крыма, потому что уверено в своём полном разгроме и неминуемом трибунале