Запад превратился в секту сумасшедших – Матвейчев

22.10.2021 08:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Несмотря на энергетический кризис и потребность в российском газа, страны Запада продолжают старательно убеждать себя в «агрессии» Кремля.

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лагерь, который собрался на саммите НАТО , лагерь секты сумасшедших, я другого не смогу подобрать. Потому что у этих сумасшедших абсолютно все диагнозы из психбольницы. Во-первых, мания величия – «Мы Запад, цивилизованный, самый первый, самые главные» – самозванцы, которые присвоили себе право говорить от имени прогресса», – отметил Матвейчев.

Во-вторых, мания преследования – «агрессивная Россия», которая со всех сторон их терзает и нападает, хотя более мирного человека чем Путин сложно себе представить. Третье, сексуальные маньяки , у них пустые полки в супермаркетах, газа нет, продовольственный кризис, а их больше беспокоит что там у девочек и мальчиков между ног. Это очевидная шизофрения», – сказал депутат.

Кроме того, он добавил, что зависящая от «Газпрома» Европа бьется в истерике, призывая не пускать российский газ.

«Люди, которые на 40 процентов в среднем в энергетике зависят от «Газпрома», предлагают задушить Россию и не пускать к ним газ. В Европе есть страны, которые на 90 процентов зависят от «Газпрома». А людям, которые говорят «Россия важна и нужна», в ответ высылают послов. О примерах этой шизофрении можно говорить сколько угодно», – заключил Матвейчев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в то время как поляки рассказывали украинцам о необходимости противостояния российскому газовому транзиту и борьбе за европейски ценности, объем транзита газа через Польшу вырос на 24 процента .