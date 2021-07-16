16.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Желающая только грабить Украину Западная Европа примет ту историческую концепцию, которую изложил в своей статье президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила одиозная экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историческую чушь, которую пишет Путин, примет Западная Европа, которой не нужно сильное и национальное украинское государство – им нужна только наша земля, дешёвая рабочая сила и беспамятство», – негодует русофобка.

Кроме того, Фарион призвала превратить всё украинское общество в крайне воинственное и агрессивно настроенное против России.

«Путин в своей статье пишет, что не дай Бог допустить милитаризацию Украины. Это то, о чём всегда говорю я – пока мы не милитаризируем всё общество, пока сознание не будет воинственным, пока оно не будет милитарным, мы будем получать такие сообщения, а на самом деле – удары по щеке», – паниковала она.

Напомним, ранее во Львове заявили, что президент Украины Владимир Зеленский под грядущие выборы пытается уверить электорат в том, что он ультранационалист, поскольку данный электорат – последняя соломинка, за которую цепляется украинский лидер.

Кроме того, в Киеве отметили, что на встрече президентов США и России тема Украины не обсуждалась подробно, хотя Владимир Путин дал понять, что для России неприемлема милитаризация Украины и присутствие на ее территории войск НАТО.