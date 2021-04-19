Защитники Форосского парка умоляют Путина спасти уникальный объект

19.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Защитники уникального Форосского парка в Крыму написали очередное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить застройку.

В тексте письма они отмечают, что крымские чиновники закрывают глаза на многочисленные нарушения, уничтожение многолетних деревьев и экосистемы полуострова и просят защиты у главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полгода мы всеми силами стараемся защитить наш Форосский парк от масштабной и варварской застройки, но тщетно. Дважды мы уже записывали обращения к Вам, по этому же поводу, но по разным причинам они не доходили до адресата, а были спущены обратно, в Крым. В Крыму же чиновники заняли четкую позицию: под видом развития полуострова, массовыми застройками уничтожается культурный, исторический, природный облик Крыма. А ведь Крым ценится именно этой своей неповторимостью, и привлекает людей не только всей России, но со всех уголков мира.

Нас, местных жителей, уничтожение уникальных природных уголков, насквозь пропитанных историей, просто обескураживает! Масштабы бедствия ужасают! Нормальному человеку в здравом уме трудно поверить в реальность происходящего. Все наши доводы в защиту культурного, природного и исторического наследия, чиновники Крыма вежливо выслушивают, кивают в знак согласия и продолжают уничтожать, не останавливая строительство!

Не останавливают даже временно, на период прокурорской проверки… Буквально на днях вносятся очередные поправки в Положение о парке, из которых следует, что все 70 га парка разбиты на 22 участка и на каждом участке, согласно кадастровой карте, прописано строительство, с указанной этажностью. Итогом такого дележа станет полная гибель Форосского парка.

Крымские чиновники все свои возможности и силы вкладывают в обслуживание интересов застройщиков. Чиновники не радеют за государственный интерес в Крыму, поддерживая только частные капиталы и их интересы, компрометируя лицо российской власти на нашем полуострове. Тем самым дают почву для пересудов…», – говорится в обращении.

«ПолитНавигатор» писал, что на скандальной стройке в Форосском парке выявили массу нарушений – строители вредят деревьям, устраивают несанкционированные свалки и общественные туалеты прямо под деревьями. Ранее жители Фороса провели массовый сход, требуя от властей не допустить застройки местного парка, разбитого в начале девятнадцатого века. Также они составили петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить свободный доступ к морю.