Затонувший Тулун хотят сделать опережающей территорией

31.07.2019, Москва, Максим Карпенко

В пострадавшем от сильнейшего наводнения Тулуне Иркутской области может быть создана территория опережающего социально-экономического развития.

Это позволит привлечь дополнительные инвестиции и создать рабочие места, сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила министр экономического развития региона Марина Петрова, сегодня зарегистрированы уже порядка 15 участников ТОСЭР, среди которых завод стеклокомпозитов, предприятия по переработке древесины и выпуску продуктов питания, в том числе колбасных изделий.

«Дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей может стать создание территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне. Предоставляемые в рамках ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Для проработки вопроса в экстренном порядке в органы федеральной власти мы направили письмо с просьбой поддержать инициативу Иркутской области создать ТОСЭР в этом моногороде», – заявила Петрова по итогам встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Левченко также сообщил, что предприниматели из пострадавших районов должны быть освобождены от налогов, также им будет оказана помощь по восстановлению бизнеса и частичное возмещение затрат: «Правительство Иркутской области уже выделило 250 млн рублей на частичное возмещение затрат на закупку или ремонт основных средств, восстановление товарных запасов, а также на осуществление мероприятий, необходимых для возобновления бизнеса».

Кроме того, более 20 тыс. жителей Иркутской области, получили выплаты по утрате имущества в размере 50 – 100 тыс. рублей, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили более 42,5 тыс. человек, выплаты по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества получили более 5,2 тыс. человек, компенсацию в 100 тыс. рублей за полную утрату имущества получили более 15 тыс. пострадавших от стихии. Единовременное пособие семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 млн рублей выплачено 18 семьям.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий сильнейшего наводнения, произошедшего недавно в ряде регионов.

Власти Иркутской области подготовили памятку для пострадавших от сильнейшего наводнения, где указано, кто может рассчитывать на материальную помощь от регионального правительства, какова сумма выплат, а также куда надо обращаться за получением компенсации.