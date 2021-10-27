Затулин: Время умиротворения кончилось – Москве пора наказать Украину

27.10.2021 23:59 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Из-за неспособности пролоббировать новые санкции против России – Украина идёт на военное обострение в Донбассе ради одобрения и поддержки Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В условиях, когда Украина не получает желаемого – новых санкций против России, неспособна блокировать российские проекты, они будут провоцировать военные столкновения для того, чтобы получить одобрение на Западе. В расчёте, что «западный суд присяжных» всегда выгородит Украину, она будет нарываться на военные столкновения, чтобы на весь мир кричать: «Спасайте! На нас напали!», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что России не стоит делать вид, будто ничего не происходит, а перейти к наказанию Украины.

«Психология любого конфликта говорит о том, что если нарушены правила, за этим должно последовать наказание. Кстати, не только на Украине, но и на Кавказе, где одна «победоносная держава», без всякого на то нашего разрешения, провела «победоносную войну». Мы должны понимать, что есть два пути: умиротворение, когда вы пытаетесь не обращать внимания на то, что происходит со всех сторон и делаете соответствующие жесты в надежде на то, что это оценят. Если вы имеете дело с разумными вменяемыми людьми, это срабатывает. Но если вы имеете дело с людьми, которые закоснели в своём упрямстве, в этом случае будьте добры понимать, что у нас не другого выхода, кроме того, чтобы перейти к наказанию», – заключил Затулин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США пытаются втянуть Украину в полномасштабную и самоубийственную войну с Россией для того, чтобы под русофобскую риторику укрепить свои позиции в НАТО и Европе.

Кроме того, в ДНР отметили, что прекрасно понимают – Киев своими вопиющими нарушениями, давно ставшими откровенным террором, пытается спровоцировать Донбасс на полномасштабные боевые действия.