Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.10.2021 23:59 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Затулин: Время умиротворения кончилось – Москве пора наказать Украину

Новости УкраиныИз-за неспособности пролоббировать новые санкции против России – Украина идёт на военное обострение в...

Из-за неспособности пролоббировать новые санкции против России – Украина идёт на военное обострение в Донбассе ради одобрения и поддержки Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В условиях, когда Украина не получает желаемого – новых санкций против России, неспособна блокировать российские проекты, они будут провоцировать военные столкновения для того, чтобы получить одобрение на Западе.

В расчёте, что «западный суд присяжных» всегда выгородит Украину, она будет нарываться на военные столкновения, чтобы на весь мир кричать: «Спасайте! На нас напали!», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что России не стоит делать вид, будто ничего не происходит, а перейти к наказанию Украины.

«Психология любого конфликта говорит о том, что если нарушены правила, за этим должно последовать наказание. Кстати, не только на Украине, но и на Кавказе, где одна «победоносная держава», без всякого на то нашего разрешения, провела «победоносную войну».

Мы должны понимать, что есть два пути: умиротворение, когда вы пытаетесь не обращать внимания на то, что происходит со всех сторон и делаете соответствующие жесты в надежде на то, что это оценят.

Если вы имеете дело с разумными вменяемыми людьми, это срабатывает. Но если вы имеете дело с людьми, которые закоснели в своём упрямстве, в этом случае будьте добры понимать, что у нас не другого выхода, кроме того, чтобы перейти к наказанию», – заключил Затулин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США пытаются втянуть Украину в полномасштабную и самоубийственную войну с Россией для того, чтобы под русофобскую риторику укрепить свои позиции в НАТО и Европе.

Кроме того, в ДНР отметили, что прекрасно понимают – Киев своими вопиющими нарушениями, давно ставшими откровенным террором, пытается спровоцировать Донбасс на полномасштабные боевые действия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть