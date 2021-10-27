Пушилин: «Терпение не безгранично. Нас провоцируют на большую войну»

27.10.2021 17:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В ДНР прекрасно понимают, что Киев своими вопиющими нарушениями, давно ставшими откровенным террором, пытается спровоцировать Донбасс на полномасштабные боевые действия.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина делает всё возможное, чтобы развязать полномасштабные боевые действия. Это началось не вчера и не позавчера, ряд провокационных действий, которые выходят за разумные рамки. Я говорю и про наблюдателя СЦКК в ЛНР, и о предыдущих попытках взорвать на нефтебазе хранилище с топливом. Только чудо тогда спасло, что не получилось техногенной катастрофы, потому что десятки тысяч тонн, взорвавшись, нанесли бы очень серьёзный ущерб, так как это один из районов Донецка», – отметил Пушилин.

«Мы видим захват населенного пункта, который находился в серой зоне, – сказал Пушилин. – Уже второй день мы видим попытки опять взорвать нефтебазу в Донецке. Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища», – добавил глава ДНР.

При этом он рассказал, что вчера была такая же попытка, однако беспилотник удалось сбить подразделению ДНР.

«Это говорит о том, что Украина идёт на те провокации, которые позволят ей включиться в полномасштабные боевые действия, но с возможностью обвинить нас. То есть нас всевозможно подталкивают, и понятно, что у наших подразделений терпение не безгранично», – добавил руководитель республики.