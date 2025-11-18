Заукраинцы устроили провокацию у дома чешского спикера, снявшего с парламента желто-синий флаг

Олег Кравцов.  
18.11.2025 08:41
  (Мск) , Москва
Вокруг дома спикера палаты депутатов чешского парламента, главы лидера евроскептической партии SPD Томио Окамуры развесили украинские флаги.

Это произошло спустя 10 дней после того, как Окамура распорядился снять украинский флаг с парламента.

Как сообщает чешский портал Novinky, желто-синие флаги появились на заборе вокруг дома Окамуры, кроме того неизвестные разрисовали в украинские цвета тротуар у здания, несколько уличных фонарей, лестницу и мусорный бак.

«Мы задокументируем всё и определим, был ли причинён какой-либо ущерб, и если да, то какой. На основании этого будет определена правовая квалификация всего инцидента», — сообщил изданию представитель полиции Ян Данек.

А вот что сказал сам Окамура:

«Вероятно, это дело рук проукраинских активистов, которые отмечают 17 ноября [День борьбы за свободу и демократию] с украинскими флагами», — сказал спикер.

Он добавил, что не собирается комментировать ситуацию, поскольку флаги нарисованы не на его участке, а в общественном месте.

