Зе-маневры в ожидании «русского блицкрига»

02.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Во вторник, 1 июня, украинский президент Зеленский и замглавы его офиса Кирилл Тимошенко синхронно отметились знаковыми интервью. Один – немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung, а второй – для внутренней аудитории, украинскому «Интерфаксу». Несмотря на различие целевых аудиторий, послания обоих представителей нынешней украинской власти вышли на удивление похожими.

Прежде всего, речь идет об отработке тезисов о внешней угрозе для Украины, которая, если верить Банковой, никуда не делась, а усилилась настолько, что Зеленский, со ссылкой на неназванных украинских зорге вангует чуть ли не конкретные сроки «российского блицкрига» – «ближе к сентябрю». Причем, «на любом направлении». То есть обороняться украинцам предстоит по всему периметру границ. А кроме того, по словам Зеленского, Киев боится выхода ДНР и ЛНР к бывшим админграницам Луганской и Донецкой областей.

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Вину за все это Зеленский возложил на лидеров нормандского формата, которые, по его мнению, действовали «недостаточно активно», а то и просто потакали «коварным планам агрессора». В частности, не оценили глубины киевской затеи отказаться от переговорной площадки в Минске, перенеся ее в более удобное для Украины место.

Как известно, французы и немцы ответили на отказ престарелого Кравчука ездить в Минск в том духе, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. То бишь политическая ситуация в вотчине Батьки – это одно, а переговоры по Донбассу – совсем другое.

Похоже на то, что весь этот набор страшилок из сундука с еще турчиновским приданым, был пущен в ход с единственной целью: выпросить у немцев оружие. На этот вывод наталкивает и тот факт, что Зе заранее подготовился в этом вопросе, и не будучи сам военспецом, дотошно указал типы требуемых Киеву вооружений – патрульные катера, автоматическое оружие, средства радиосвязи и бронетехнику.

По мнению Зеленского «Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать». В связи с чем киевский наполеон даже наехал на Меркель в весьма жесткой по дипломатическим меркам форме – мол, лидер немецких «зеленых» Роберт Хабека нужды Украины прекрасно понимает, не то, что некоторые – с явным намеком на партию действующей фрау канцлерин.

Как известно, христианские демократы не горят желанием вооружать Киев. «Конфликт в Донбассе не имеет военного решения, а значит, путь поставки вооружений в этом случае – неправильный путь», – говорит глава фракции ХДС в бундестаге.

А официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт был еще более резок. По его словам: «Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия в Украину».

И действительно, в последние годы Германия, в отличие от США, держала Киев на голодном военном пайке. В последние годы правления Порошенко на Украину немцы поставили спортивное и охотничье оружие на жалкие 2,1 млн евро. Что равно 0,03 процента объема всех одобренных правительством ФРГ поставок немецких вооружений за границу.

Так что открытое возмущение Зеленского можно понять. И все недавние скандальные эскапады украинского посла Мельника, учившего Берлин жить, предстают в новом свете. Не как самодеятельность, а как выполнение вполне четких директив начальства.

Не обошел Зеленский и темы Северного потока-2, назвав его «козырем Москвы», повышающей ставки в торгах с Западом. Впрочем, излияния украинского президента по этому поводу теперь уже малоинтересны. Особенно на фоне разрешения немцев на достройку газопровода и свежей американской медийной сенсации о том, что один из спонсоров компании Байдена является лоббистом этого самого СП-2.

В общем, тональность общения Зеленского с немцами заставляет думать, что в Киеве начали что-то подозревать. И выводы стратегов Зе не очень утешительные. Вся надежда на дедушку Байдена. Но вдруг и он предаст?

А на внутреннем фронте тем временем – без перемен. Интервью редко выходящего из тени Зе-царедворца Кирилла Тимошенко лишь подтвердило взятый Банковой курс на сосредоточение в своих руках всей полноты власти в стране. Практически все вопросы – от внешней политики до дорог и ЖКХ, кадров в регионах, экономики и новых правил игры в избирательном поле – ведут в приемные Зеленского, Ермака и присных. О таком самовластии не могли мечтать ни Кучма, ни Янукович, ни Порошенко. Фактически речь идет о самодержавии, ограниченном лишь волей послов G7.

Конечно, у власти есть основания полагать, что электорату все эти местечковые игры в «твердую руку» нравятся. Украинцы – те еще мазохисты, – соцопросы не дадут соврать. Только вряд ли людям мечталось о твердой руке без мозгов. Да еще и засунутой к ним в ж@@пу. А пока что, как отмечают киевские наблюдатели, все выглядит именно так – словно ремейк грузинской истории с возвышением Саакашвили, которая закончилась плачевно и для самого Михо, и для возглавляемой им страны.

Не знаю, как насчет Михо, а вот на начинающего диктатора латиноамериканнского типа, наподобие небезызвестного Жан-Клода Дювалье, Зеленский и правда смахивает. Та же смесь абсолютной подконтрольности внешним силам с желанием подмять под себя все и вся во вверенной ему стране. К тому же, Дювалье тоже начинал, как народный любимец. Он, и правда, до избрания был доктором, лечил бедных и был не чужд эффектного популизма. Как и его украинский аналог. Правда, Зе людей не лечил – он их развлекал.

Отдельной строкой Тимошенко упомянул о желании власти отобрать у олигархов влияние на телевизионную кнопку. На Банковой твердо решили – с влиянием крупных магнатов на информационную политику принадлежащих им каналов должно быть покончено. Этот вопрос будет одним из столпов затеянной Зеленским «деолигархизации». И правда – влиять на информационную политику украинских каналов должно исключительно посольство США. Ну и пан Зе по доверенности.

Вряд ли, конечно, сами олигархи в восторге от такой перспективы – в одночасье лишиться привычного мощного рычага влияния на политические и экономические процессы в стране. Так что ждем, что ответят коллективные владельцы ЗАО «Украина» на фактически рейдерские намерения номинального директора этого самого ЗАО.

Впрочем, памятуя патологическую жадность украинского олигархата, его неумение договариваться друг с другом, а договорившись – придерживаться договоренностей, а также историю многочисленных кидков всех всеми, и вызванную этим пандемию недоверия друг к другу, ожидать какого то реального обьединения олигархических сил – даже перед угрозой внешнего поглощения – не приходится.