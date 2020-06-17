Зе-Рада назначила «вешателя» Потураева главкомом по гуманитарной и информполитике

17.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада большинством голосов подержала назначение скандально известного депутата-русофоба от «Слуги народа» Никиту Потураева на должность председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

С предложением о кадровых перестановках с трибуны выступил однопартиец Потураева Сергей Кальченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Регламентный комитет на своем заседании рассмотрел письмо депутатской фракции партии «Слуга народа» о внесении изменений в персональный состав Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, в котором высказано предложение в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата, председателя комитета Ткаченко, который назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины, – избрать председателем комитета депутата Потураева Никиту Руслановича, освободив его от обязанностей заместителя председателя этого комитета, а депутата Сушка Павла Николаевича – заместителем председателя комитета, освободив его от обязанностей члена этого комитета….

Регламентный комитет принял решение поддержать предложение фракции партии «Слуга народа», а членами комитета, народными депутатами внесен на рассмотрение Верховной Рады проект Постановления регистрационный 3641, который комитет рекомендует парламенту принять в целом. Просим поддержать», – заявил Кальченко.

За принятие проекта постановления №3641 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.

Напомним, что Потураев известен своими радикальными высказываниями и русофобскими выпадами. К примеру, не смирившимся с путчем 2014 года жителям Донбасса он предлагал рубить головы и сажать на кол.

Комментируя требования региона, он назвал русский язык и особый статус «хотелками, которые останутся при них». Кроме того, по его мнению, всё население Крыма, за исключением крымских татар и украинцев, можно задёшево купить, не дороже ста рублей.

Также без пяти минут комитетчик Потураев не находит ничего экстраординарного в предложении переименовать Россию и русский язык.