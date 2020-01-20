20.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Украина
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Зеленский даже похороны превратил в квартал-шоу на костях

Украинская власть устроила шоу, использовав для этого погибших пассажиров и членов экипажа сбитого над Тегераном «Боинга» «Международных авиалиний Украины».

Об этом в своем блоге пишет киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так эксперт прокомментировал церемонию прощания с телами погибших, которую снимали в стиле кино и ради которой была перекрыта дорога к аэропорту.

«Даже из похорон Зеленский устроил шоу квартала. Кто-то опоздал на рейс, кто-то домой. А Зеленский снимал очередную серию своего шоу на костях.
Если что – видео у меня тоже есть. Это скрины, бо не знаю как звук убрать», – подписал Чаплыга опубликованные фото.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев доставили в Киев, где прошла церемония прощания.

Напомним, 8-го января в небе над Тегераном потерпел крушение самолет, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Позже власти Ирана признали, что причиной крушения стал залп систем ПВО, назвав это ошибкой.

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