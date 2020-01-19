Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставили в Киев

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев доставили в Киев, где прошла церемония прощания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самолет с телами погибших приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». До 13:00 по киевскому времени прошла закрытая церемония прощания, на которой присутствовали только родственники и коллеги погибших, а также первые лица государства. Многие из них встречали тела, стоя на коленях.

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На церемонии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной рады Дмитрий Разумков и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

На мероприятии вывесили флаги всех стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Вынеся из самолёта останки, тела погибших погрузили в автомобили, которые совершили круг почёта вокруг аэропорта, после чего началось само прощание. В ходе мероприятия автодвижение по некоторым улицам Киева было перекрыто.

В 13:00 началась открытая часть церемонии прощания, в которой смогут принять участие все желающие. Она продлится до 19:00 (по киевскому времени).