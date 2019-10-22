Зеленский ищет спасение в громких уголовных делах

22.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вслед за недавним арестом бизнес-партнера Петра Порошенко и экс-замглавы СНБО Украины Олега Гладковского (Свинарчука) может последовать еще более громкое уголовное дело.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве также не исключают, что в ходе расследования может появиться версия причастности к коррупции бывшего непосредственного руководителя Олега Гладковского, экс-главы СНБО Александра Турчинова», – отмечается в публикации.

Также издание обращает внимание, что переход Гладковского в статус подозреваемого произошел вскоре после того, как опросы зафиксировали первое после его избрания президентом существенное снижение рейтинга президента Владимира Зеленского: он потерял около девяти пунктов и на сегодняшний день составляет 66%.

«В этой ситуации серия громких разоблачений бывших представителей высшего руководства страны может позволить действующему главе государства остановить негативную тенденцию в общественном мнении, связанную с обострением в Донбассе и началом болезненных внутренних реформ, вызвавших неоднозначную реакцию в стране», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после своего ареста Гладковский объявил голодовку.

Впрочем, долго он за решеткой не пробыл и уже через пару дней вышел на свободу под залог.